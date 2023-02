Beruchte zaakvoerder bouwbedrijf uit Ham riskeert 30 maanden cel voor oplichting

In Nederland besteedde de tv-zender SBS6 zelfs een reportage aan de betichte die van Curaçao afkomstig is. Ook daar maakte hij zijn job niet af na geld opgestreken te hebben. De man heeft er een meerdere spookbedrijfjes en radeloze klanten. Enkele jaren geleden streek hij in Ham neer met De Makers Bouwbedrijf. Er kwamen vijf klachten binnen bij de politie over oplichting. Onder meer in Heusden-Zolder, Keerbergen, Mol en Mechelen deden ze een beroep op hem voor renovatiewerken. Ook nu weer maakte hij zijn job nooit af. Offertes opstellen, voorschotfacturen presenteren en meerkosten vragen voor niet voorziene werken, lukten dan weer probleemloos.

Als de slachtoffers vroegen naar een reactie bleef het stil. Intussen is de zaak in Ham failliet. Meewerken aan het onderzoek deed de man amper. Intussen staat hij geseind. “Hij lichtte mensen op voor puur geldgewin. Ik vorder bij verstek 30 maanden cel en 4.000 euro boete”, aldus de procureur. Een slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en eist bijna 8.600 euro schadevergoeding. “Hij deed enkel afbraakwerken en heeft niets opgebouwd.”

Vonnis op 27 maart.