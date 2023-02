Jos (73) leert jonge kinderen de kneepjes van het bouwvak

“Twee jaar geleden sloegen de PXL STEM Academy en Embuild Limburg (toen nog Confederatie Bouw Limburg) de handen in elkaar”, zegt PXL STEM Academy-coördinatrice Mieke Vanormelingen, die samen met Chris Slaets en Mieke Simons van Embuild Limburg de initiatiefneemsters zijn van dit verhaal. “Door het tekort aan arbeidskrachten zijn we er samen van overtuigd dat we de passie voor de bouw van jongs af aan moeten meegeven. We hebben de jongeren de voorbije week in twee groepen verdeeld, beginners en gevorderden, die elk op hun tempo en niveau leerden bouwen.”

De Bouwrakkers beleefden deze week heel wat hoogtepunten, zoals een bedrijfsbezoek aan Omnibeton, Hoogmartens en de aanwezigheid van de 73-jarige Jos Mertens uit Oud-Turnhout. De voormalige scheepvaarttechnieker leerde de kinderen hoe ze met een snelle bouwtorenkraan een mortelkuip konden optillen en weer op de grond zetten. “Ongelofelijk”, vond Jos het zelf. “Bij Bouwkranen De Ceuster geef ik ook les aan volwassenen over hoe ze een bouwkraan moeten bedienen. Dat is fijn, maar jongeren begeleiden die nu al met veel enthousiasme en goesting met zo’n kraan willen werken, geeft minstens evenveel voldoening. Ik vind het geweldig, ook ik heb me goed geamuseerd. Fantastisch wat die kinderen al kunnen op zo’n jonge leeftijd.”

“Door de fijne samenwerking met Embuild Limburg kunnen we dit verhaal schrijven”, zegt coördinatrice Mieke Vanormelingen. “Dankzij hen kunnen we de Bouwrakkers in contact brengen met bedrijven uit de bouwsector, zoals Constructiv, Embuild Limburg, Hoogmartens, Omnibeton en Bouwkranen De Ceuster. Naast Bouwrakkers komt er ook een vervolgtraject Vakwerk. Dat is een nieuw project dat we begin deze maand opgestart hebben en dat zal lopen in samenwerking met jeugdverenigingen. Daar bereik je jongeren van verschillende opleidingen, maar wel met teamgeest en ondernemende skills. Ook op de Bouwrakkers komt nog een vervolg. Wie interesse heeft, kan voor info en inschrijving terecht op www.pxl-stem-academy.be.”