Twee weken de tijd om getuned voertuig in orde te maken

Hoeselt

In het centrum van Hoeselt is maandagochtend een getuned voertuig aan de kant gehaald. De auto van de 20-jarige bestuurder uit Hoeselt was nog niet correct gekeurd was. Er werd een waarschuwing opgesteld.

De overtreder, dewelke beginnend bestuurder is, krijgt 15 dagen de tijd om zijn voertuig opnieuw te laten keuren. mm