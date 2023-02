VOORBESCHOUWING STRADE BIANCHE. Een one-man-show van Mathieu van der Poel of klimt Tim Wellens naar de top van zijn kunnen?

De witte grindwegen in het mooie Toscane verwelkomen zaterdag opnieuw een massa wielrenners. De Strade Bianche, ook wel eens het zesde monument genoemd, geeft zaterdag als eerste koers op Italiaanse bodem het startschot voor het klassieke seizoen. Haalt Mathieu van der Poel bij zijn eerste wedstrijd meteen uit of loopt een derde ermee heen?

Start: 11u45 in Siena

Aankomst: omstreeks 16u30 op de Piazza del Campo in Siena

Afstand: 184 km

Televisie: vanaf 14u30 live op Sporza via Eén

Het parcours: hetzelfde parcours als voorbije jaren

De Toscaanse grindklassieker heeft ook dit jaar weinig verrassingen in petto. De organisatie besloot om geen enkele wijziging in het parcours door te voeren. Dus werken de mannen zaterdag 4 maart een route van 184 kilometer af. De finale van de Strade Bianche begint pas vanaf dat de koersteller zeventig kilometer aangeeft. Op de lange sector van San Martino in Grania zullen enkele (schaduw)favorieten een eerste flits laten zien. Daarna volgt een zware opdracht die veel explosiviteit, stuurvaardigheid en techniek vraagt: Monte Sante Marie. De laatste lange strook die de renners moeten bekampen en zal bepalen wie de sterkste man in koers is. The last man standing op de Piazza del Campo, een klim met een stijgingspercentage van 16%, zal de handen in de lucht mogen steken.

Lees ook: Ontdek hier het parcours van de Strade Bianche 2023: vechten tegen het stof op Le Tolfe en de moordende aankomst op Piazza del Campo

De favorieten: haalt Mathieu Van der Poel meteen uit of bekroont Wellens zijn sterke seizoenstart?

De Strade Bianche is een zeer geliefde wedstrijd in het peloton. Ook dit jaar was het deelnemersveld er één om duimen en vingers af te likken, totdat Tadej Pogačar en Wout van Aert afhaakten. De Sloveen geeft prioriteit aan Parijs-Nice en de Belg kende een ongelukkige voorbereiding door ziekte en kan niet met zijn beste vorm aan de start staan. Zo vallen er enkele topfavorieten af. Wie blijft er nog over?

Mathieu van der Poel met een explosieve uitval in 2021. — © Getty Images

Mathieu van der Poel trapt in de Strade zijn seizoen af, maar wist bij zijn tweede deelname in 2021 meteen naar de overwinning te rijden. Als Mathieu van der Poel aan de start staat met dezelfde benen als op het WK veldrijden dan mag het peloton vrezen voor een stevige machtsexplosie. Daarmee kan de Nederlander een einde maken aan de droogte bij Alpecin-Deceuninck.

Daarnaast is het ook uitkijken naar wat Tom Pidcock en Julian Alaphilippe in petto hebben. De Brit liet het WK veldrijden schieten zodat hij zich goed kon voorbereiden voor de klassiekers. Die beslissing lijkt te lonen want hij liet al enkele sterke resultaten optekenen, zoals een ritwinst in de Ronde van de Algarve. Alaphilippe heeft na een ongelukkig jaar in 2022 eindelijk nog eens de smaak van de overwinning geproefd. In de Faun Drôme Classic toonde hij zijn goede benen in een lastige rit. De Fransman was in de vorige editie van de Strade Bianche nog het slachtoffer van een stevige windvlaag en kon zo geen bedreiging meer vormen voor Pogačar. In 2021 was hij wel de enige die nog meekon met Van der Poel.

Tim Wellens (vooraan) werd vijfde in Kuurne-Brussel-Kuurne. — © BELGA

Kunnen we hopen op een Belgische zege na de afzegging van Wout van Aert? Ja. Gelukkig kan ons wielerlandje op meerdere paarden wedden en is van Aert niet de enige landgenoot die resultaten rijdt. Tim Wellens kan misschien het nummertje van zijn ploeggenoot Pogačar overdoen. De Belg begon sterk aan zijn seizoen met een etappewinst in de Ruta del Sol. Daarnaast toonde Wellens zich afgelopen weekend als één van de sterkste mannen op de beklimmingen in de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Zijn goede benen en achtste plaats van vorig jaar smaken naar meer.

Het wordt ook nog uitkijken naar?

Nu twee grote kleppers hebben afgehaakt liggen er ook kansen voor schaduwfavorieten. Quinn Simmons is nog altijd maar 21 jaar, maar reed vorig jaar al naar een zevende plek. De renner van Trek-Segafredo heeft als grootste sterkte dat hij niet zomaar opgeeft. Ook de 36-jarige Rui Costa heeft nog wat in zijn mars. De Spanjaard vond zijn tweede jeugd bij Intermarché en zorgde voor rit-en eindwinst in de Ronde van Valencia.

Rui Costa (Intermarché) won recent nog de Ronde van Valencia. — © EPA-EFE

Met Tiesj Benoot en Attila Valter heeft Jumbo-Visma nog enkele smeedijzers om in het vuur te gooien. De winnaar van 2018 won nog maar net Kuurne-Brussel-Kuurne, maar zal zaterdag waarschijnlijk ook als kopman aan de start komen. Ploegmaat Valter claimde vorig jaar nog de vierde plek. Ploeg in vorm Lotto-Dsnty heeft met Maxim Van Gils, die zich dit seizoen toelegt op eendagskoersen, en Andreas Kron ook enkele wapens achter de hand. Zullen de prestaties van de klassieke renners van Lotto-Dsnty hen inspireren om naar de winst te rijden?

Zo was het vorig jaar: Tadej Pogačar ontbindt zijn duivels

De zestiende editie van de witte klassieker was er eentje die op ruim 100 km van de finish ontsierd werd door een massale valpartij. Door een windvlaag in de wielen kwamen een aantal renners, waaronder ex-wereldkampioen Julian Alaphilippe stevig ten val. Op 50 kilometer van de meet trok alleskunner Tadej Pogačar alle registers open en kwam na een indrukwekkende machtsvertoning solo over de finish. Daarmee volgde hij Mathieu van der Poel op die moest passen door rugproblemen. De 41-jarige Valverde troefde Asgreen af in een duel om de tweede plaats. Tim Wellens was met zijn achtste plaats de eerste Belg op de erelijst.

Uitslag 2022:

1. Tadej Pogačar (Slo)

2. Alejandro Valverde (Spa)

3. Kasper Asgreen (Den)

4. Attila Valter (Hon)

5. Pello Bilbao (Spa)

6. Jhonatan Narvaez (Ecu)

7. Quinn Simmons (Vs)

8. Tim Wellens (Bel)

9. Simone Petilli (Ita)

10. Sergio Higuita (Col)