60 leerlingen Inspirocollege behalen hun skidiploma in Oostenrijk

Zaterdag 18 februari vertrokken 60 leerlingen en leerkrachten van het Inspirocollege op hun jaarlijkse skireis. Tijdens de krokusvakantie verbleven ze een week in het zonnige Flachau, Oostenrijk.

“Voor heel wat leerlingen was het de eerste keer op de latten of een snowboard. Maar de sportievelingen stonden enthousiast klaar voor hun lessen en waren er snel mee weg”, klinkt het op het Inspirocollege. “We hebben dan ook heel wat leuke foto’s gekregen van hun afdalingen. Na het behalen van hun skidiploma, was het natuurlijk tijd voor een après-ski-feestje.”