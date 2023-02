Portretten van Lommelse vrijwilligers moeten nog meer vrijwilligers lokken

Lommel

Van zaterdag 25 februari tot zondag 5 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Binnen het Lommelse vrijwilligerswerk is er de afgelopen jaren een hele weg afgelegd met een goed draaiend vrijwilligersplatform als gevolg.

Een opvallend cijfer is de groei van vrijwilligers bij stedelijke diensten. Op nog geen twee jaar tijd gaan ze daar van 540 naar 837 geregistreerde vrijwilligers. In totaal heeft het platform van Give a Day 1.189 geregistreerde vrijwilligers. De volgende maanden ligt de focus vooral bij de verenigingen en non-profit organisaties. Met de vacaturedatabank brengt het vrijwilligersloket vraag en aanbod van vrijwilligerstaken bij elkaar. Tijdens de Week van de Vrijwilliger worden Lommelse vrijwilligers met een opvallende campagne in de schijnwerpers geplaatst. De Lommelse fotograaf Manu Bloemen zorgde voor levensgrote portretten van enkele vrijwilligers in hun werkomgeving. Deze mooie panelen krijgen een plaats bij de organisaties waar men nog vrijwilligers zoekt. Met een duidelijke boodschap spreken ze kandidaat-vrijwilligers rechtstreeks aan.

“Ik werk al enkele jaren mee bij de Supermama’s en al één jaar bij Talent Tent. Ik vond het leuk om mee te mogen werken aan de campagne. Ik hoop dat ik veel andere mensen inspireer om ook als vrijwilliger aan de slag te gaan”, vertelt Hatiche Polat (43), één van de vrijwilligers op de panelen. Op donderdag 25 mei wordt er een vrijwilligersfeest gehouden voor alle vrijwilligers in de stedelijke diensten. (nma)