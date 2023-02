Als je opstaat en niet veel later nog eens door de slaapkamer wandelt, heb je misschien al onfrisse geurtjes opgemerkt. Jij bent niet de enige: ook bij de Vermeires speelt het probleem. Komt dat door scheetjes die je in je slaap liet, of is er meer aan de hand? En bestaan er trucjes om de boel altijd fris te houden? We vroegen het aan experts ter zake.