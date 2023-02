Loris zorgt voor viergeslacht in Maasmechelen

Maasmechelen

Loris Maxe Evens is geboren op 11 februari en zorgde zo voor een viergeslacht in mannelijke lijn in de familie Evens. Loris is de enige die de naam Evens nog kan voortzetten. Bompa Lambert (89), vake Jean (62) en papa Raf (32) zijn heel trots op de nieuwste telg in de familie.