Lucien (73) en Jean (63) geven meer dan 100 keer bloed

Lucien (73, links op de foto) begon destijds met bloed geven om zijn moeder te helpen, maar is daarna gewoon blijven komen. Jean (63) kwam voor het eerst bloed geven na een oproep bij Radio Atlantis. Voor beide heren geldt het motto dat ze vooral komen om mensen te helpen. Het Rode Kruis-Bree wil hen graag van harte bedanken voor deze jarenlange inzet en zien hen graag terug op de volgende bloedinzamelingen. Beide heren ontvingen een pakket vol lekkers van de afdeling.Ook nieuwe donoren zijn steeds welkom. Boek alvast je afspraak via www.rodekruis.be/bree of via het gratis nummer 0800/777.00. De volgende collecte is op maandag 22 mei en op maandag 5 juni in het Sint-Augustinusinstituut in Bree.