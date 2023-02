Meer dan 32 miljard euro materiële schade in Turkije na aardbeving, volgens raming Wereldbank

De aardbevingen die in het Turks-Syrische grensgebied aan meer dan 50.000 mensen het leven hebben gekost, hebben alleen al in Turkije voor minstens 34,2 miljard dollar (32,4 miljard euro) aan directe materiële schade veroorzaakt. Dat stemt overeen met ongeveer 4 procent van het Turkse bbp in 2021, zo blijkt maandag uit een raming van de Wereldbank.

De kosten voor de wederopbouw kunnen zelfs oplopen tot meer dan het dubbele van dat bedrag. Dat zal ook afhangen van de mate waarin nieuwe bouwvoorschriften worden toegepast.

De totale schade aan woningen bedraagt ongeveer 17 miljard euro, volgens het rapport van de Wereldbank. Er zijn naar schatting 1,25 miljoen mensen tijdelijk dakloos geworden omdat hun woning is beschadigd of volledig is ingestort. Voorts wordt de schade aan niet-residentiële gebouwen op 9,2 miljard euro geraamd. De schade aan de overige infrastructuur - zoals wegen of elektriciteits- en watervoorzieningen - zou 6 miljard euro bedragen.

Er wordt in het rapport geen rekening gehouden met de economische gevolgen van de aardbevingen. Die evaluaties zijn nog niet afgerond.

Het rapport van maandag richt zich enkel op de schade in Turkije. De Wereldbank brengt dinsdag nog een apart rapport uit over de schade in Syrië.