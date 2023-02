Recent onderzoek van Harvard stelt dat je met deze vijf slaapgewoonten langer leeft

De vijf componenten zijn: zeven tot acht uur slaap per nacht krijgen, niet meer dan twee avonden per week moeite hebben met inslapen, niet vaker dan twee keer per week moeite hebben met doorslapen, geen slaappillen gebruiken en zich goed uitgerust voelen na minstens vijf dagen per week wakker te zijn geworden.

De onderzoekers deden een landelijke steekproef om een breed beeld te krijgen van de slaapgewoonten. De deelnemers moesten de vijf slaapcriteria aanstippen.

Wie alle vijf criteria kon aanduiden, heeft volgens de onderzoekers 30 procent minder kans op vroegtijdig overlijden in vergelijking met de deelnemers die geen of slechts één criterium aanduidden. Onderliggende aandoeningen en externe factoren zoals de consumptie van alcohol en roken, werden daarbij in acht genomen. De beste slapers hadden ook 21 procent minder kans om te overlijden aan de gevolgen van een cardiovasculaire aandoening.

Het volledige onderzoek zal tussen 4 en 6 maart in New Orleans worden gepresenteerd op de gezamenlijke conferentie van het American college of cardiology en de world heart federation.