Hasselt

In de Versuz stofte Frank Verstraeten zondagnacht zijn erotisch partyconcept Zundays af. Aan een blote tiet was er geen gebrek. In de VIP en vooral in sommige uithoeken van de club, gingen feestvierders nog een stap verder. “Het was een mooi erotisch feestje, maar lang niet zo pikant als sommigen gedacht en gehoopt hadden.”