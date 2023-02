Van een slechte timing gesproken: MXGP-wereldkampioen Tim Gajser net voor start seizoen geopereerd na zware crash

Motorcrosser Tim Gajser (Honda) is geopereerd aan de breuk in zijn rechterdijbeen. De 26-jarige Sloveen kwam vorige week zwaar ten val in Italië. Het is niet duidelijk hoe lang de regerende MXGP-wereldkampioen aan de kant staat. Het nieuwe seizoen van het WK motorcross begint op 12 maart in Argentinië met de GP van Patagonië.

De vijfvoudige wereldkampioen kwam slecht neer in een voorbereidingswedstrijd in Arco di Trento, die meetelde voor het Italiaanse kampioenschap. Hij werd op een brancard afgevoerd. Uiteindelijk werd bij Gajser een breuk in het rechterdijbeen vastgesteld. De operatie van afgelopen donderdag “is goed verlopen”, meldt de Sloveen op zijn sociale media. “De revalidatie kan beginnen.”

Gajser werd vorig jaar voor de vierde keer wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross. Eerder lukte hem dat in 2020, 2019 en 2016. De Sloveen heeft ook een MX2-titel (in 2015) op zijn erelijst.

Bekijk hieronder de crash van Gajser.