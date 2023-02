Wout van Aert past na ziekte voor Strade Bianche: “Ik voelde me niet goed de voorbije dagen. Winnen zit er nu niet in”

“Ik voelde me de voorbije dagen niet goed hier op trainingskamp op Tenerife. Niets al te erg, ik voelde me al beter na een paar dagen. Maar ik heb wel mijn training wat moeten aanpassen en kan onmogelijk op mijn best zijn in Strade Bianche. Winnen zit er momenteel niet in.“

Rest van het voorjaar niet in gevaar

Van Aert vertoeft momenteel op de Teide en gaat daar nog wat langer blijven: “Het is beter wat langer op hoogte te zitten nu. Ik heb wat meer tijd nodig, soms is dat nodig. Het is belangrijk om de plannen af en toe bij te stellen. Ik kijk vol goede moed naar de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Ik kijk ernaar uit om mijn fans langs de kant van de weg te zien”, sloot Van Aert af.

De 28-jarige Kempenaar reed nog geen enkele wedstrijd in 2023. Zijn laatste koers was het WK in Australië eind september. Vorig jaar startte hij seizoen met een zege in de Omloop Het Nieuwsblad en ritwinst in Parijs-Nice. In 2020 won hij de Strade Bianche, in 2021 werd hij vierde in de Italiaanse gravelklassieker.