Handelsakkoord tussen Verenigd Koninkrijk en EU over Noord-Ierland bereikt

De Britse premier Rishi Sunak en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hebben elkaar maandag ontmoet in Windsor om eindelijk tot een handelsakkoord te komen omtrent Noord-Ierland. De twee zullen later vandaag het akkoord toelichten op een persconferentie.

De Brexit is al een feit sinds 2020, maar de situatie in Noord-Ierland bleef voor problemen zorgen. Noord-Ierland is deel van het Verenigd Koninkrijk, maar deelt een landsgrens met Ierland, lid van de EU. De onderhandelingen over de handel liepen dan ook al meer dan een jaar. De afgelopen maanden en weken ging het er intenser aan toe, maar nu zou er dus een akkoord bereikt zijn.. (sgg)