Werkloosheid daalt veel forser in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel

In januari zijn tegenover een jaar geleden 9,2 procent minder uitkeringen betaald aan volledig werkloze werkzoekenden in Vlaanderen. In Wallonië en Brussel daalde de vergoede werkloosheid daarentegen maar met 0,9 procent, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

In totaal komt de RVA uit op een daling van het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden met 4,1 procent tot 303.862. Maar dat cijfers verbergt dus grote regionale verschillen. In Vlaanderen waren er 11.096 vergoede werklozen minder, in Wallonië 1.216 en in Brussel 576. Vlaanderen telt 109.430 volledig werklozen, Wallonië 131.263 en Brussel 63.169.

Er waren in januari nog 121.738 werknemers tijdelijk werkloos. Dat zijn er 61,1 procent minder dan vorig jaar. Begin 2022 was nog een versoepelde regeling van tijdelijke werkloosheid voor de coronapandemie van toepassing. Dat was dit jaar niet meer het geval.

Er is wel een mogelijkheid voor tijdelijke werkloosheid ingevoerd voor energie-intensieve bedrijven, maar die wordt veel minder vaak gebruikt dan de coronamaatregel. In januari betaalde de RVA nog 16.708 uitkeringen uit voor tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven, minder dan de 18.104 van december.