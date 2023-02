Een lichtpuntje voor Soudal Quick-Step: zieke Asgreen geraakt fit voor kasseikoers GP Le Samyn

Dat Soudal Quick-Step geen al te best Openingsweekend kende, dat is haast een understatement. Maar er is licht aan de horizon op komst voor de ploeg van Patrick Lefevere. Kasper Asgreen, die zowel de Omloop het Nieuwsblad als Kuurne-Brussel-Kuurne miste door ziekte, kan dinsdag zijn comeback maken in GP Le Samyn

De Deen Kasper Asgreen lijkt aan de beterhand. Hij miste het Openingsweekend door ziekte, maar kan nu toch zijn eerste koers op Belgische bodem rijden met GP Le Samyn, een Waalse kasseikoers die hem als gegoten zou moeten liggen. “We zijn blij dat we weer over Kasper kunnen beschikken”, stelt ploegleider Wilfried Peeters op de website van de ploeg.

Asgreen zal dinsdag meteen starten als een van de favorieten in de lange kasseikoers van wel 209 kilometer. De kasseispecialist klopte twee jaar geleden nog verrassend Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen.

Mooi gezelschap

Hij krijgt in en rond Dour het gezelschap van Europees kampioen Fabio Jakobsen, Michael Mørkøv, Jannik Steimle, Martin Svrcek en Stan Van Tricht. “Fabio zal onze optie zijn als het op een sprint aankomt. We rekenen op een goed resultaat. Het is een zware koers waarin het ook op techniek aankomt. finale is perfect voor aanvallers, dus we moeten scherp reageren op aanvalspogingen.”

Ook de 21-jarige Warre Vangheluwe, die eigenlijk voor het Soudal Quick-Step Devo Team uitkomt, mag deelnemen aan de Waalse openingsklassieker. Voor Vangheluwe wordt het pas zijn eerste koers met het WorldTourteam.