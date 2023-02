Karine Lalieux wil meer inzetten op onderwerpen rond mensen met beperking

Federaal minister Karine Lalieux (PS), bevoegd voor personen met een beperking, geeft aan dat ze meer wil werken aan onderwerpen die gelinkt zijn aan mensen met een beperking, met het oog op het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie volgend jaar. Dat heeft ze maandag gezegd tijdens een bezoek aan Handicap International in Brussel.

De minister lichtte verschillende punten toe die ze in België en met het oog op het Belgische voorzitterschap naar voren wil brengen. Ze dringt aan op een betere samenwerking tussen de overheid en de actoren die werken met mensen met een handicap, en betere zorg voor hen door gespecialiseerde artsen. Volgens de minister worden deze mensen verzorgd door huisartsen die niet altijd over de juiste vaardigheden beschikken om hen te ondersteunen.

Lalieux wil ook de tewerkstelling van mensen met een beperking verhogen. In meerdere Europese landen, zoals Spanje, Italië of Roemenië, maar ook ons land, is de tewerkstelling van mensen met een beperking bij overheidsdiensten beperkt, tussen 1 tot 3 procent.

De minister gaf aan een wetsvoorstel te zullen indienen dat alle regeringen in het land zal verplichten werk te maken vaan een ‘handicapplan’. “We moeten een politiek op lange termijn voeren”, verduidelijkte ze. “Een interfederaal ‘Plan Handicap’ zou tegen eind mei op tafel moeten liggen. We werken nu samen met mensen op het terrein en de evaluatie halverwege de oefening is positief. Ik hoop tijdens het Europees voorzitterschap hetzelfde op Europees niveau te kunnen invoeren.”

Na een rondleiding door de kantoren, organiseerde Handicap International een korte presentatie met een samenvatting van de geschiedenis van de organisatie, haar doelstellingen en doelstellingen. Vervolgens werd er een discussie georganiseerd tussen de minister en verschillende experts van de ngo rond verschillende thema’s zoals fysieke toegankelijkheid, sociale bescherming, inclusie of het werk met lokale overheden.