N-VA wil elke kiezer twee stemmen geven

N-VA wil bij de parlementsverkiezing elke Vlaming twee stemmen geven: één voor een lokale politicus en één voor een grote naam. Dat is een van de voorstellen waarmee de partij naar haar congres in het weekend van 13 mei trekt.

In mei krijgen de N-VA leden voor de vierde keer sinds het ontstaan van de partij de mogelijkheid om zich uit te spreken over het partijprogramma. De houders van een partijkaart krijgen honderd voorstellen toegestuurd die ze vrij mogen amenderen. De congrescommissie bundelt en adviseert. Alles wat aan confederalisme raakt, mag echter niet worden geamendeerd. Die krachtlijnen werden in 2014 vastgelegd.

Maandag werden de ideeën rond onder meer justitie en democratie voorgesteld. Een van de meest in het oog springende suggesties is een hervorming van het Vlaams Parlement. Het aantal leden zou van 124 tot 100 worden teruggebracht. 70 daarvan worden gekozen in zeer lokale kieskringen, van enkele gemeenten groot. De kiezer krijgt zo een vertegenwoordiger die rechtstreeks aanspreekbaar is. De laatste 30 plaatsen worden voorbehouden voor de grote namen. Iemand uit West-Vlaanderen kan dan bijvoorbeeld ook voor een Antwerpenaar kiezen.

N-VA gaat bij die hervorming uit van het confederalisme, waarbij de Kamer wordt samengesteld met volksvertegenwoordigers afkomstig uit de parlementen van de deelstaten.

De partij deed maandag ook een opvallend voorstel over het Grondwettelijk Hof, dat oordeelt of een wet in overeenstemming is met de Grondwet. N-VA wil een volksberoep invoeren, waarbij het mogelijk wordt om het parlement met een tweederdemeerderheid een beslissing van het Hof te laten ‘overrulen’.