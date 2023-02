Hasselaar (24) gearresteerd voor winkeldiefstal en bedreiging met mes in Leuven

Een 24-jarige man uit Hasselt is zaterdagavond gearresteerd in Leuven. De twintiger had samen met een 30-jarige Leuvenaar een winkeldiefstal gepleegd en de eigenaar daarna bedreigd met een mes.

Omstreeks 19.10 uur kreeg de politie van Leuven zaterdag de melding dat iemand met een mes bedreigd was in de Goudsbloemstraat in Leuven. De twee verdachten, een 30-jarige man uit Leuven en een 24-jarige man uit Hasselt, konden in de omgeving aangetroffen worden. Tijdens een fouille werd onder andere shampoo en deodorant gevonden. Een van de verdachten had ook een zakmes bij.

De twee zouden even voordien een diefstal hebben gepleegd bij de winkel Exotic World in de Brusselsestraat. Toen de eigenaar een zak met voeding kon recupereren en de twee dieven tegen probeerde te houden, namen zij de vlucht. De winkeleigenaar en een klant liepen hen achterna, maar toen ze het duo probeerden aan te spreken, toonde een van hen een mes.

De twee dieven werden door de politie gearresteerd. De 24-jarige Hasselaar legde tijdens zijn verhoor gedeeltelijke bekentenissen af van de diefstal. De 30-jarige Leuvenaar ontkende de feiten. Het parket startte een gerechtelijk onderzoek voor diefstal met bedreiging en met wapenvertoon. Het duo mocht wel beschikken in afwachting van het onderzoek. De gestolen goederen werden teruggegeven aan Exotic World.