Bestuurder die positief blies, beweert dat zijn lichaam zelf alcohol produceert: “Hij wist dat toen nog niet”

Op 2 april en 7 mei vorig jaar betrapte de politie N.V. op het besturen van een voertuig met een strafbare alcoholintoxicatie. De man moest zich daarom maandagochtend verantwoorden in de Brugse politierechtbank, al kwam hij wel met een heel frappante medische verklaring. N.V. zou lijden aan het ‘auto-brouwerij-syndroom’, waardoor suikers van koolhydraten in het lichaam worden omgezet in alcohol.

De man komt niet zomaar met deze verklaring op de proppen, want hij verbleef twee dagen in het ziekenhuis ter onderzoek. “Het alcoholpercentage in het bloed van mijn cliënt werd in het ziekenhuis elk uur gecontroleerd. Daar is gebleken dat P.D. zijn lichaam zelf alcohol produceert”, verklaart zijn advocaat. “Het rijden onder invloed was volledig buiten de wil van mijn cliënt om. Hij wist het niet, maar kon het toen ook niet voorkomen.”

De man volgt nu een koolhydraatarm dieet om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. De politierechter heeft een deskundige aangesteld om meer duidelijkheid te scheppen. De zaak is uitgesteld naar 12 juni.