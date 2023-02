OPROEP. Ben jij als vrouw actief in de bouw?

Het aantal vrouwen in de bouw is vorig jaar met ruim vier procent gestegen. “Toch blijft hun aandeel nog altijd té beperkt”, klinkt het bij sectororganisatie Bouwunie — © Belga

Het aantal vrouwen in de bouw is vorig jaar met ruim vier procent gestegen. “Toch blijft hun aandeel nog té beperkt”, klinkt het bij sectororganisatie Bouwunie, die meer vrouwen warm wil krijgen voor de job.

Vandaag zijn er in Vlaanderen precies 27.193 vrouwen actief in de bouw als arbeider, bediende of zelfstandige. Hoewel het aantal vrouwen op werven stijgt, blijft hun aandeel met één op tien zeer beperkt. Bouwunie Vlaanderen hoopt dat meer vrouwen straks kiezen voor de sector. “Uiteraard zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen, maar die verschillen kunnen net een troef zijn”, zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. “Zo spreken vrouwen doorgaans minder in bouwjargon, kijken ze verder dan het puur technische en hebben ze meer oog voor detail.”

