Houthalenaar steelt brandstof en Citroën van werkgever

Maandag moest de verdachte zich verantwoorden voor de Hasseltse correctionele rechtbank, maar hij stuurde zijn kat. Voor het parket zijn de feiten bewezen. Zo bestaan er camerabeelden waarop de man in het bedrijf te zien is als hij daar niet hoorde te zijn. Ook was er te zien hoe de Houthalenaar de gereedschapskist ter waarde van 1.200 euro in zijn wagen laadde en jerrycans met brandstof vulde.

Met de auto trok hij vervolgens naar een handelaar in Zonhoven die er 2.400 euro voor bood. De betichte liet hem een voorschot van 600 euro betalen waarna hij met de noorderzon vertrok. Aan de politie verklaarde de verdachte voor het tanken een afspraak met zijn werkgever te hebben wat die op zijn beurt ontkende. Voor de strafvordering verwees de procureur naar het strafblad van de betichte waar nog veroordelingen op staan voor feiten gepleegd in de periode van 2010 tot 2013. “Ik vorder een jaar cel en 1.600 euro boete.”

Vonnis op 27 maart.