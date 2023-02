Lijnchauffeur blaast twee keer positief aan station Bilzen: “Dit kunnen we niet tolereren”

Aan het station van Bilzen is vorige week vrijdag een buschauffeur van De Lijn onder invloed van alcohol betrapt. Nadat zijn collega’s zagen dat er iets niet klopte, blies hij twee keer positief. De man werd meteen uit de bus gehaald. “Dit kunnen we niet tolereren”, klinkt het bij De Lijn.

De buschauffeur, die voor een exploitant van De Lijn werkt, was al een halfuurtje op de baan toen hij vrijdagochtend rond 9 uur halt hield aan het station van Bilzen. “Zijn collega’s zagen daar dat er iets mis was met de man en dat hij niet normaal reageerde”, zegt Karen Van der Sype, woordvoerder van De Lijn. “Hij werd tegengehouden en kreeg een alcoholtest opgelegd door een Lijncontroleur. Die bleek positief. Daarop werd de politie verwittigd en lieten die de chauffeur opnieuw blazen. Ook de tweede test was positief.”

“De chauffeur werd meteen uit de bus gehaald. De reizigers werden met een van onze andere voertuigen naar hun bestemming in Tongeren gebracht en er werd een andere chauffeur opgetrommeld om de bus te besturen. De man werkt in principe voor een exploitant van De Lijn, maar de facto gaat het natuurlijk wel om een Lijnchauffeur. En dit kunnen we uiteraard niet tolereren. Niet alleen omwille van de veiligheid van onze reizigers, maar ook omdat de chauffeur zich in het verkeer waagde.”

Het is niet duidelijk of de chauffeur ontslagen zal worden. “Maar zowel de exploitant als De Lijn hebben procedures in dit soort gevallen. En de chauffeur zal minstens op het matje worden geroepen. Dit kunnen we niet door de vingers zien.” siol