Zendaya, Lizzo, Hailey Bieber … zijn fan: deze trend uit de nineties is nu opnieuw een schot in de roos

Harry Styles / Zendaya / Sarah Jessica Parker in Sex and the city — © Isopix

Wie lente zegt, denkt aan bloemen. En die zijn dit jaar helemaal terug in het modebeeld. Niet per se als print, wel als accessoire op je kledij of rond je nek. Het zogenoemde rozet was al populair bij Carrie Bradshaw in Sex and the city. En vandaag vallen veel sterren er opnieuw voor. Het enige verschil met de jaren negentig? De bloemen zijn groter en gedurfder dan ooit.

Voor het ontstaan van de trend moeten we terug naar de zeventiende eeuw, toen opzettelijk een bloem aan schoenen werd bevestigd om rijkdom en status te symboliseren. Toch worden rozetten vooral geassocieerd met de jaren tachtig omdat er in die tijd werkelijk overal bloemen werden opgenaaid: van baljurken tot haarbanden. In de nineties toonden onder meer Lindsay Lohan en Jennifer Lopez zich fan van bloemige appliqués, maar hét icoon is Sarah Jessica Parker. In de tweede aflevering van het derde Sex and the city-seizoen, toen haar personage Carrie Bradshaw net uit elkaar was met Mr. Big, verscheen ze met een grote bloem op haar schouder. Die symboliseerde volgens The New York daily news een nieuwe lente, maar ook een nieuw begin in de liefde.

Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in And just like that... — © ISOPIX

En zoveel jaar later, in het eerste seizoen van And just like that … bracht Parker een ode aan zichzelf door een bloem vast te pinnen op een crèmekleurige blazer. Enter: de revival van het rozet. Het beste bewijs van die heropleving was te zien op de modeweek van New York. Modehuis Christian Siriano toonde jurken vol bloemen aan de zijkanten. De show zette de toon voor volgende defilés ...

Bij Willy Chavarria waren rozetten een aanvulling op sobere looks en in de hypervrouwelijke collectie van Sandy Liang verschenen kleurrijke bloemstukjes ter hoogte van de taille en de nek. Bij Puppets and Puppets deden de appliqués dienst als tepelbedekking, terwijl ze het bij Elie Saab braver aanpakten met oversized, gekristalliseerde bloemen als details.

Armani Privé / Willy Chavarria / Puppets & Puppets

Sandy Liang — © Catwalkpictures

De trend bloeit ook nu weer open naast de catwalk. Veel sterren lieten zich dit voorjaar al in de bloemetjes zetten door hun stylist. De Britse popster Harry Styles is een van hen. Hij viel op tijdens de Brit Awards met een gigantische zwarte bloem rond zijn hals. Acteur Eddie Redmayne ging ook de XXL-toer op voor de Golden Globes en combineerde een sober bruin pak met een bruine roos in satijn. Lizzo pakte het op de Grammy’s nog groter aan met een feloranje cape vol 3D-bloemen. Ook lid van de hedendaagse bloemenclub: topmodel Hailey Bieber en Kendall Jenner.

Eddie Redmayne op de Golden Globes, Hailey Bieber op vakantie op de Bahama’s, Lizzo op de Grammy’s

Zelf experimenteren met de comebacktrend? Dan volstaat het misschien om even in je kast te kijken of je nog ergens een broche met bloem liggen hebt. Of laat je tijdens het shoppen verleiden door een gloednieuwe outfit, bloem of boeket incluis, om de komende lente te vieren.

