Rode Kruis Vlaanderen lauwert elf verdienstelijke leden

Leopoldsburg

Vrijdagavond werden in het Rode Kruis-gebouw elf leden van de afdeling Leopoldsburg gelauwerd uit erkentelijkheid voor 10 of 15 jaar lidmaatschap. Dit initiatief kwam vanuit het overkoepelend hoofdbestuur dat voor hen een oorkonde en een medaille voorzien had. Die waren er voor Eddy Vanderkrieken, Kristien Feyen, Jean-Paul Schelkens, Ruben en Greet Stans, Lea Lambrechts, Marcel Kuylen en Paul, Lieve, Jan en Theo Vanzeir. “Ook in onze afdeling rukt de vergrijzing verder op en de zoektocht naar jonge vrijwilligers gaat onverminderd voort om het verdere bestaan van deze Rode Kruis-afdeling te verzekeren”, meldt het bestuur. (sb)