Wie kent jeugdcentrum Teeny nog? Maria (100) zag er Status Quo voor ze bekend werden

Zij werd als oudste van zes geboren in een mijnwerkersgezin in Kermt. Na de lagere school stond ze haar moeder bij in het huishouden. Daarna ging ze als meid aan de slag bij een slagersgezin in de Kuringersteenweg in Hasselt. Niet ver daarvandaan bevond zich de firma Koloniale Waren Janssen-Gilissen. Op een dag kwam ze na haar werk op straat een van de jongens tegen die daar werkten en toen sloeg de liefdesvonk over. De jongen in kwestie heette Remi Janssens. “Ons moeder heeft altijd al lachend verteld dat ze dacht dat hij de zoon van Janssen-Gilissen was, maar dat hij uiteindelijk een van de werkmannen bleek te zijn”, herinnert zoon Ronald zich. Het jonge paar vestigde zich in Runkst, maar toen Maria werk vond als conciërge in het jeugdcentrum Teeny, vlak tegenover het Hasseltse stadhuis, verhuisden ze naar het bovenliggende appartement.

Status Quo

Maria maakte er optredens mee van bands die wereldberoemd zouden worden, zoals The Pebbles en the Quo, het latere Status Quo. Omdat de stad moest besparen, kwam er een einde aan de Teeny en aan Maria’s carrière als conciërge, en dus verhuisde het gezin terug naar Runkst. Ondanks gezondheidsproblemen, heeft Maria toch de eeuw gehaald. “Ik ben de oudste in de straat en zelfs ouder dan de straat”, lacht ze.

Van het leven genieten deden Remi en Maria met mate. Af en toe enkele dagen naar de zee of de Ardennen, een enkele keer naar Spanje, eens gaan fietsen,... daar bleef het bij. Als fervent muziekliefhebster maakte Maria wel alle edities van Rimpelrock mee.

De laatste jaren heeft Maria het moeilijk gehad: ze verloor in iets meer dan een jaar tijd haar man en haar oudste zoon Roger. En twee jaar geleden moest ze na een lelijke val verhuizen naar het rusthuis. “Maar daar is ze wel gelukkig”, zegt zoon Ronald. “In de mate van het mogelijke doet ze nog mee aan een aantal activiteiten zoals kienen en ze geniet ze ervan om met haar medebewoners een leuke babbel te hebben.” (raru)

Naam: Maria SteylsNaam echtgenoot: Remi JanssensGeboortedatum: 20/02/1923Geboorteplaats: Kermt-HasseltWoonplaats: WZC Rooierheide DiepenbeekBeroep: conciërgeKinderen: Roger (†), Edith (72) en Ronald (67)Kleinkinderen: Sarah (46) en Jimmy (42)