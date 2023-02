De Italiaanse rockband Måneskin zal allicht veel jonge fans op de been brengen voor hun optreden in Vorst Nationaal — © Jordan Strauss/invision/ap

Kinderen onder de twaalf boeken best een zitplaats en worden begeleid door een volwassene wanneer ze een megaconcert van hun idolen meepikken, vindt organisator Be-at. “Soms krijgen we achteraf boze mailtjes of telefoontjes over blauwe plekken of kapotte iPhones.”