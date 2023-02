Dit weekend gewonnen, maar nu al bezig met de volgende doelen: Lotte Kopecky verkent parcours Parijs-Roubaix: “Ideaal om het materiaal te testen”

Lotte Kopecky werd zaterdag de eerste Belgische winnares van de Omloop het Nieuwsblad ooit. Maar op haar lauweren rusten, dat doet de vicewereldkampioene allerminst. Amper twee dagen later was Kopecky samen met enkele ploeggenotes in het noorden van Frankrijk op pad om het parcours van Parijs-Roubaix te verkennen, waaronder de gevreesde kasseien van Carrefour de l’Arbre.

Op zondag 9 april zal Kopecky proberen om ook de eerste Belgische winnares van Parijs-Roubaix te worden. De vrouwen rijden die koers dit jaar nog maar voor de derde keer. In 2021 was Lizzie Deignan de allereerste winnares, vorig jaar was het de Italiaanse Elisa Longo Borghini die aan het langste eind trok.

“Het was ideaal om het materiaal nog eens te testen”, vertelde de winnares van de Omloop het Nieuwsblad na de verkenning. “Op de kasseistroken fietsten we goed door, daartussen in deden we het rustig. Het was wel heel de tijd tegenwind, dat was een tegenvaller. Het parcours is hetzelfde als vorig jaar. Alleen is er na de start een extra rondje in Denain. Carrefour de l’Arbre blijft de zwaarste strook, vooral in het begin liggen die stenen slecht. Het was leuk. Ik geniet nog na van mijn zege in de Omloop, maar de focus ligt nu richting Strade Bianche.”

Bekijk hieronder enkele foto’s van de verkenning van Kopecky:

