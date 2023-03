Rembrandt maakt een rondreis: in Maastricht kan je deze maand gratis ‘De Vaandeldrager’ bewonderen

Van 2 tot en met 30 maart is ‘De Vaandeldrager’ in het Bonnefantenmuseum in Maastricht te gast. — © Rijksmuseum

In januari 2022 kocht de Nederlandse Staat ‘De Vaandeldrager’ van Rembrandt. Dat is nu een tijdje te zien in Maastricht. Op twee dagen kan je het schilderij zelfs gratis bewonderen.

In 2019 werd het schilderij door de rijke bankiersfamilie Rothschild te koop aangeboden voor 175 miljoen euro, een bedrag dat het Louvre niet kon ophoesten maar de Nederlandse Staat wel. Er kwam kritiek op de hoge kosten, maar de deal was een feit. In april vorig jaar trok de Rembrandt als een ware rockster op tournee. In elke provincie zou De Vaandeldrager een poos te zien zijn. Daarnaast moet er telkens minstens één dag zijn dat je gratis het meesterwerk kan gaan bekijken.

Van 2 tot en met 30 maart is het schilderij in het Bonnefantenmuseum in Maastricht te gast. Je kan het daar gratis bewonderen op vrijdagavond 10 maart (van 20 tot 23 uur) en op 29 maart. Daarna reist het doek nog naar Groningen waarna het een vaste plek krijgt in de eregalerij van het Rijksmuseum in Amsterdam.

‘De Vaandeldrager’ van Rembrandt, 1636. — © Rijksmuseum

Op het doek is een man te zien met een druipsnor, een baret en uiteraard een vlag. Het dragen van het vaandel was een van de eervolste functies in het leger en de schutterij (na de kapitein en de luitenant). Bij gevechten werd hij geacht tot aan zijn dood de vlag te verdedigen.

Volgens sommige Nederlandse kunsthistorici is het niet echt een portret van een vaandeldrager: die droegen immers de laatste mode. Aan de andere kant klinkt het dat de ouderwetse kleding van de vaandeldrager bewust een historisch figuur maakt: hij is niet zomaar iemand, hij is het symbool voor alle vaandeldragers. Niet iedereen is het er ook over eens dat de afgebeelde persoon Rembrandt zelf is.

Vlaggeninstallatie van Kimsooja — © Lola Pertsowsky

Soit, meesterlijk geschilderd is het zonder twijfel. Bij Het Bonnefanten presenteren ze deze Rembrandt in een gepaste setting met nog meer vlaggen, met zowel een schilderij van Pieter Breughel de jongere, een hedendaagse vlaggeninstallatie van de Zuid-Koreaanse Kimsooja en vaandels van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Rembrandt goes um: welkom in Limburg, ouwe rocker.

Van 2 t.e.m. 30/3, Bonnefanten Maastricht, Avenue Ceramique 250. Info: www.bonnefanten.nl