Chinese overheid overweegt maatregelen tegen “overdreven” Tiktok-consumptie van jongeren

Vorige week hield het overheidsagentschap verantwoordelijk voor media een meeting over de kwestie. Er werden manieren besproken om het toezicht op de sector te verhogen. Het agentschap riep op tot een “gezonde ontwikkeling” van de videosector en vraagt kwaliteitsverbeteringen.

Daarbij noemde het agentschap geen namen van bedrijven. In een kort statement luidt het dat het essentieel is te vermijden dat minderjarigen er te veel tijd aan besteden. Het is niet duidelijk of er concrete maatregelen zullen volgen.

In 2021 voerde de Chinese overheid al abrupt een limiet in voor gamen: kinderen mogen maar drie uur per week gamen. Het viel daarmee grote Chinese bedrijven als Tencent en NetEase aan.

Het format van korte video’s, bij ons vooral bekend van Tiktok, is de laatste jaren erg populair geworden in de hele wereld. Vooral tieners verslinden ze.