Basisschool Nieuwland krijgt een echte jeugdschrijver over de vloer

Borgloon

Benjamin Goyvaerts, co-auteur van het jeugdboek ‘Held of schurk’, kwam persoonlijk naar Basisschool Nieuwland in Borgloon om in de klas van juf Loes te vertellen over hoe hij het leesboek heeft gemaakt. “De leerlingen werden geprikkeld om samen met Benjamin de geschiedenis in te duiken”, zegt juf Loes. “Hij wil hen ook warm maken om te lezen. ‘Held of schurk’ is zoals de lessen geschiedenis op school, maar dan op een speelse manier gebracht. Het bevat geen opsomming van saaie data en gebeurtenissen, maar het is een knotsgek boek waarin je veel van leert. Hoe kom je bijvoorbeeld aan een achternaam als de Verschrikkelijke of de Prachtige? En was Christoffel Columbus wel een held? De leerlingen waren alvast erg nieuwsgierig.” (rudc)