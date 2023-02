KVM-coach Steven Defour rekent zich nog niet rijk tegen Zulte Waregem: “Maar wel logisch dat we aan de bekerfinale denken”

In Mechelen dromen ze van de bekerfinale. Zulte Waregem is dinsdag het laatste obstakel richting de Heizel. “Voor mijn part dromen de spelers maar in hun slaap, tijdens de wedstrijd moeten ze er gewoon honderd procent voor gaan”, zet Defour zijn groep op scherp voor de terugwedstrijd tegen Zulte Waregem in de Croky Cup.

De heenwedstrijd aan de Gaverbeek won KV Mechelen met 1-2. Een uitstekende uitgangspositie, maar daarmee is het nog niet gebeurd, weet Defour. “Zulte Waregem haalt misschien niet altijd resultaten, maar het is wel een gevaarlijke ploeg. Ik heb de wedstrijd tussen Zulte en Kortrijk (3-3, red.) vrijdag gezien. Gano is goed met het hoofd en Vossen en Ndour lopen rond hem. Wij zitten misschien wel in een comfortabelere situatie, zowel in de competitie als in de beker. Zulte Waregem moet meer alles op alles spelen en de kans bestaat dat ze dat dinsdag ook gaan doen. Wij moeten daar klaar voor zijn, want het is nog verre van gebeurd.”

Malinwa staat nog niet in die finale, maar is er dus al wel dicht bij. Wordt er in de kleedkamer dan al luidop gesproken over de Heizel? “De laatste tijd waren we vrij weinig bezig met de bekerfinale”, weerlegt Defour aanvankelijk. “Na de zege in Seraing hoorde je wel bij de spelers en de supporters dat alle focus nu naar de beker gaat. Logisch ook dat je aan de bekerfinale denkt. Voor mijn part dromen de spelers maar in hun slaap, tijdens de wedstrijd moeten ze er gewoon honderd procent voor gaan.”

© Isosport

Schoofs keert terug

Schoofs keert na drie speeldagen schorsing terug in de ploeg. In de tussentijd droeg Mrabti zijn kapiteinsband. “Rob heeft nog iets recht te zetten. Hij heeft heel scherp getraind deze week. En een goeie Rob betekent een goed KV Mechelen. Het klopt dat Kerim het goed gedaan heeft met de kapiteinsband. Hij is echt een voorbeeldpersoon die alle spelers meetrekt en op hun plichten wijst. Je hebt natuurlijk meerdere leiders nodig in een ploeg”, aldus Defour.

Na de wedstrijd in Seraing zijn alle spelers goed gerecupereerd volgens Defour. Ook Verstraete, die vorige week wat ziekjes was. “Daarom zat Birger ook op de bank in Seraing. Bovendien deden Dimitri (Lavalée, red.) en Kerim (Mrabti, red.) het de voorbije weken uitstekend. Dimi is nu wel geschorst voor de bekermatch.” Naast Lavalée ontbreken ook Bolingoli en Walsh. Die laatste zal nog een vijftal weken out zijn. Vanlerberghe traint weer mee, maar voor hem valt nog af te wachten hoe hij dat verteert.