Dancing on Wheels repeteert volop voor jaarlijkse voorstelling

Bocholt

Dancing on Wheels startte in 2009 met drie rolstoeldansers. Ondertussen tellen ze 40 actieve leden, die begeleid worden door Jaak en Mia. “Personen met of zonder beperking, uit Bocholt of uit de regio, iedereen is welkom. Rolstoelgebruikers en hun begeleider zijn één team”, vertelt voorzitter Jack Lamers. Elke twee weken op zaterdagvoormiddag wordt er getraind en gedanst in de sporthal van Kaulille.” Ondertussen nemen Uschi, Nicky en Kyana de taken van Mia en Jaak over. “Nieuwe choreografieën worden ingestudeerd voor de M-Dancing op 26 maart. Een eerbetoon aan Martine Savelkoul die ons een warm hart toedroeg.” De jaarlijkse dansnamiddag vindt plaats in het parochiehuis in Bocholt. “Met dank aan onze sponsors en medewerkers die onze vereniging mogelijk maken”, besluit Jack. (rdr)