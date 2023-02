Mbaye Leye geeft de strijd voor de bekerfinale nog lang niet op: “Dit is een bonusmatch”

Amper vier dagen na de derby tegen Kortrijk, wacht er Zulte Waregem alweer een zeer bijzondere wedstrijd. Op bezoek bij KV Mechelen wil Essevee een 2-1-achterstand proberen goed te maken. De inzet is dan ook niet min. “Een bekerfinale blijft iets uniek, ook voor de supporters. We zouden hen graag in dit moeilijk seizoen wat geluk schenken”, weet ook Mbaye Leye.

“De competitie primeert maar dit blijft voor ons een belangrijke match: een halve finale is voor ons niet niks. Je moet voluit gaan”, zet Mbaye Leye meteen de toon. “We spelen trouwens pas op zaterdag in Leuven, dus moeten we voluit durven te gaan. Vooral ook voor onze fans. Een bekerfinale blijft iets uniek, ook voor de supporters. We zouden hen graag in dit moeilijk seizoen wat geluk schenken.”

Toch beseft de Essevee-coach dat deze bekermatch nog een bijkomende troef heeft: “Deze match is ook belangrijk voor het moreel voor ons team met het oog op het vervolg van de competitie. Het kan niet zozeer vertrouwen opkrikken maar wel het geloof in ons kunnen versterken. Eigenlijk zitten we al goed qua veel elementen van het voetbal maar als je die kans van Jelle Vossen of de fase met Zinho Gano in de slotfase tegen Kortrijk ziet, merk je dat het ook niet altijd mee zit.”

“Deze partij In Mechelen is een mooie kans om voluit te gaan zonder de druk van de degradatiestrijd. Dit is een bonusmatch. In onze moeilijke situatie, noem het gerust een nachtmerrie, is dit een fijne match waarbij je eigenlijk niets te verliezen hebt. We hebben uit de heenmatch vooral geleerd dat we de sterke punten van Mechelen vaak langdurig konden neutraliseren. Maar helaas slikten we toch twee goals net op die manieren. We zullen een gezonde agressiviteit moeten tonen om hen aan te kunnen. Als er één speler niet mee gaat in dat verhaal, heb je wel een groot probleem.”

Efficiëntie blijft het pijnpunt van Zulte Waregem

“Het gelijkspel van Eupen verandert voor ons niets”, blijft Leye ook heel kalm als het over de prestaties van de andere concurrenten gaat. “Dat zijn die typische ups-and-downs, eigen aan de slotfase van een competitie. We moeten ons nu gewoon focussen op onszelf. De laatste drie duels pakten we telkens een punt. Maar als je de expected goals ziet van ons en de tegenstanders; tja, dan weet je dat het opnieuw een kwestie van efficiëntie was. Mechelen won bijvoorbeeld in Seraing hoewel ze er minder kansen hadden gecreëerd dan ons. Of kijk naar Genk. Efficiëntie is zo belangrijk.”

Leye weet trouwens ook het perfecte hulpmiddel voor zijn team: “Je moet gewoon eens winnen, dat kan echt een déclic veroorzaken. Zoals gebeurde na onze zege tegen Kortrijk in de heenronde. De uitmatch in Anderlecht was ook zo een geval. De lange lijst met afwezigen tegen Kortrijk deed ons pijn. Je miste dan ook een volledig middenveld. Vossen was bovendien ook duidelijk vermoeid, vergeet niet dat hij terugkomt na een zware ziekte. Kortrijk miste enkel Messaoudi. Hierdoor kregen we het heel lastig tegen een ploeg die net een heel sterk middenveld heeft.”

“De teleurstelling was na afloop dan ook groot, dat is normaal. Het is een derby. Stel je voor dat we hadden gewonnen en je vervolgens het gelijkspel van Eupen verneemt. Dan heb je een ander verhaal. We hebben echt wel de mogelijkheden om in 1A te blijven. Als je drie keer terugkeert van een achterstand, heb je de juiste grinta en kun je veel realiseren. De eerste helft was wel onaanvaardbaar. We moeten dus vooral verder gaan op die goede tweede helft.”

Daarnaast is Leye ook zeer te spreken over de inbreng van enkele jonge spelers die mochten invallen tegen Kortrijk: “Hun inbreng was ook positief, zij draaien natuurlijk ook al eventjes mee. Dit past ook in de visie van de club. We willen niet meer dertien spelers aantrekken. Daarom leiden we spelers op die ons in de toekomst kunnen helpen. .Daarom gaven we ook Diop de toestemming om deel te nemen aan de Afrika Cup U20. Hij scoorde dit weekend zelfs een hattrick. Met een goede mix van jeugd en ervaren jongens, kunnen we zeker een mooie groep samenstellen.”