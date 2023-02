PROVINCIAAL BASKETBAL. Zolder kan titel al ruiken, rode lantaarn Tongeren C boekt tweede zege

Stevoort B bleef tegen Zolder dreigen tot 57-65 maar moest in het ultieme slot de rol lossen. “We wilden er vandaag heel graag een stokje voorsteken dat Zolder ongeslagen zou blijven”, aldus Jo-Hendrik Thysen, topschutter bij de thuisploeg. “Aan onze inzet heeft het alleszins niet gelegen. Net als in de bekermatch tegen Zolder waren we uiterst gemotiveerd. We waren nog ongeslagen in eigen huis. Daar had ik nog een printscreen van gemaakt om onze ploeg extra te motiveren. Zolder was echter veel efficiënter en won verdiend. Het is een gevoel dat er eigenlijk al zowat heel het seizoen is. Tot in het laatste kwart kon het nog, maar het momentum viel niet voor ons. We werkten onze vrijworpen ondermaats af en misten teveel inleggers. Met nog acht matchen te gaan, blijven we zo hoog mogelijk mikken. Optima en Nieuwerkerken komen alleszins ook nog in aanmerking voor de tweede plaats.” Voor Zolder is het aftellen naar de titel begonnen. “Ik denk dat we er nu toch heel dicht bij zijn”, zei Clemente. “Zelf ben ik heel blij van mijn overstap naar Zolder. Alles loopt zoals we gedacht hadden en gaan het seizoen zonder verliesmatch proberen af te sluiten. Als het fysiek lukt, denk ik eraan om er nog een jaartje bij te doen in landelijke. Er zijn nog wat dingen te bespreken maar dat zien we later wel.”

Tongeren C won voor het eerst buitenshuis. “Een verdiende en collectieve zege”, vond coach Vanlishout. “Een opsteker ook na de bekeruitschakeling tegen Maasmechelen, zeker voor deze jonge groep.”

Eerste provinciale mannen

Stevoort B – Zolder 57-75

Quarters: 17-21, 9-18 (26-39), 17-18 (43-57), 14-18.

STEVOORT B: THYSEN 12, MOESEN 9, SCHEPERS 9, OTTENBOURGS 8, POUDERS 9, Claes 2, Leenen 3, Thuwis 1, Vandewinkel 4, Reniers, Timmermans, Pittevils.

ZOLDER: POELMANS 8, BREEMANS 4, T. BALETTE 9, M. HOUBEN 2, CLEMENTE 15, Martin 16, Schoofs 1, Bijnens, Opsteyn 1, Bruyninckx 19, M. Pollers. (guvo)

Hasselt BT B – Tongeren C 70-73

Quarters: 17-22, 22-19 (39-41), 16-8 (55-49), 15-24.

HASSELT BT B: RAMAEKERS 14, BUSSÉ 8, HELEVEN 12, KNAEPEN 2, CREEMERS 8, Pauwels, Reynders 3, Maex 13, Lantmeeters 9, J. Hermans, Hamels 1, De Proost.

TONGEREN C: T. DUPAIN 7, D. GOORTS 8, VANBUUL 4, CROONENBORGHS GOKBEKIR 4, DEVEUX 19, Verbeeck 2, Maes, Claeys 2, M. Dupain 2, Neven 18, Vandenberk 6. (guvo)

Optima Tessenderlo – Sint-Truiden B 125-97

Quarters: 25-32, 35-27 (60-59), 30-18 (90-77), 35-20.

OPTIMA TESSENDERLO: BEERTEN 9, NUYTS 8, DIELTIENS 20, BOGAERTS 19, CAUBERGHS 9, van Aert 9, Dusart 13, Berger 4, Vandervelden 7, Renaux 6, Nijs 21.

SINT-TRUIDEN B: WILLEMS 8, DUPONT 10, AUDOOR 30, RAYMAEKERS 15, HARJIT 12, De Smet 15, Lesuisse 6, Vanrusselt 1, Swillen. (guvo)

Lummen – Leopoldsburg 78-55

Quarters: 14-14, 20-15 (34-29), 25-11 (59-40), 19-15.

LUMMEN: DELSAUX 12, VANDERHEYDEN 21, NEYENS 13, D’HUYS 11, CLAES 7, Wauters 10, De Koster 2, Mechelmans 2.

LEOPOLDSBURG: SCHELKENS 8, REYNDERS 2, VANDERHEYDEN 10, KAERTS 11, VAN POPPEL 7, Dufrane 14, Verswyfel 1, Rombouts 2, Van Maele. (guvo)

Lommel C – Hades Kiewit B 78-77

Quarters: 22-22, 12-16 (34-38), 23-21 (57-59), 21-18.

LOMMEL C: DE POORTER 12, PEETERS 9, SIMONS 17, DELVAEYE 2, DEKKERS 5, J. Witters 17, L. Witters 10, van der Meulen, Jorissen 6.

HADES KIEWIT B: PUT 16, VANHEMEL 6, VRIJSEN 12, RAMAEKERS 18, BOSMANS 7, Vangeel 9, Beulen, Weemaels 9. (guvo)

Tweede provinciale play-up

Peer – Zolder B 52-81

Quarters: 5-15, 14-19 (19-34), 19-28 (38-62), 14-19.

PEER: N. SCHUURMANS 6, VAN DER HAVE 14, D. SCHUURMANS 3, ROOSEN 10, KENZELER 6, Reijnders, Broekx, Hanne 2, Truyers, Dreessen 5, Verheyen 3, Hellings 3.

ZOLDER B: OPSTEYN 11, BIJNENS 6, M. POLLERS 2, M. HOUBEN 21, J. HOUBEN 12, Verbeek 4, Sideras 3, Schepers 13, Daenen 9. (guvo)

Maasmechelen – Cosmo Genk 93-81

Quarters: 19-28, 25-19 (44-47), 23-17 (67-64), 26-17.

MAASMECHELEN: ACCARDO 10, COX 4, THEYS 6, LUNDY 28, KOÇ 3, Rademakers, Drossaert 8, Pustjens 21, Ramakers 13, Vranken.

COSMO GENK: VANOPPEN 17, BREBELS 5, B. SCHIRRU 7, S. ANTHONISSEN 7, VERSTRAETEN 17, Montinari 19, Vanmechelen 9, Carboex, Lomis. (guvo)

Gems Diepenbeek – As 65-68

Quarters: 27-15, 21-12 (48-27), 8-17 (56-44), 9-24.

GEMS DIEPENBEEK: VANHEES 10, STICHELMANS 2, VANROY 8, DEVOS 8, MERCKEN 21, G. Poelmans 4, Kriekels 2, Kelchtermans, Vranken 10.

AS: WYNANTS 4, VENKEN 7, PAREDIS 21, HOUBEN, HENDRIKX 2, Winters 16, Geerkens 5, Vaesen 4, Janssen 9. (guvo)

Eerste provinciale vrouwen

Hades Kiewit – Zonhoven 59-89

Quarters: 15-22, 18-26 (33-48), 9-24 (42-72), 17-17.

HADES KIEWIT: SALIS 11, LEETEN 12, DAENS 5, MEUWIS 7, GEURDEN 10, Sevenhant 2, Kottas 9, S. Delile 3, E. Delile.

ZONHOVEN: EVERS 9, GORISSEN 13, BIJNENS 7, TERZO 14, HOYDONCKX 17, Vanbuel 13, Colson, Machiels 5, Froidmont 2, Remans 9. (guvo)

Stevoort – Maasmechelen 72-38

Quarters: 19-6, 20-8 (39-14), 21-7 (60-21), 12-17.

STEVOORT: SMEETS 10, KELLENS 4, HOEBERS 15, ANTHEUNIS 11, MATHIJS 16, Wouters 2, Baerts 3, Tiri 3, Schreurs 8, Jans.

MAASMECHELEN: RAITHEL 2, SORRENTINO, ESSERS 10, VERSTREPEN 4, CORSTJENS 10, Derycker 6, Vanhemel 2, Ozsutcu 4, Oppenhausen. (guvo)