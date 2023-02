Man loopt poedelnaakt door Aalsterse straten

Personen die het afgelopen weekend in de buurt van de Zeshoek in Aalst rondliepen, zagen plots een man poedelnaakt door de straten wandelen. Het is momenteel niet duidelijk wat het motief was van de man.

Ter hoogte van de Denderstraat werd de naakte man opgemerkt door tandarts Marc Buyle, zijn praktijk is in de buurt gevestigd. Op videobeelden is te zien hoe de man ongestoord zijn gang gaat. Wat het motief is van de man is momenteel niet geweten. Hij liet zich ondanks de koude temperaturen duidelijk niet tegenhouden om zonder kleren buiten te komen. Het is ook niet duidelijk of de man werd tegengehouden of meegenomen door de politie.