Partner Karl Vannieuwkerke reageert op kritiek ‘Vive le Vélo’: “Als jonge, blonde vrouw ben ik een makkelijk doelwit”

Vereenooghe (36) is CEO van Vive la Vie, het bedrijf achter de kledingcollectie van de wielertalkshow die door haar partner wordt gepresenteerd. Het weekblad Humo wierp vorig jaar als eerste bedenkingen op bij het feit dat de partner van Vannieuwkerke betrokken is bij een commerciële deal met de VRT.

In een interview met De Tijd zegt Vereenooghe dat ze haar bedrijf in 2019 oprichtte, “toen Vive le Vélo alleen een tv-programma was. Door de zomer voordien met Karl mee te gaan, was ik gezien dat er zo veel mogelijk was en stapte ik met een pitch (een voorstel, red.) naar de VRT. De VRT vergeleek mijn voorstel met dat van anderen en dat van mij werd uiteindelijk gekozen. Ik heb die pitch bij de VRT gewonnen. Dat is een licentieovereenkomst. Zoals je weet, moet de VRT 40 procent van de inkomsten uit de markt halen. Wel, ik zorg mee voor een deel van die 40 procent, want op elk stuk dat verkocht wordt, gaat een deel naar de VRT. Dat is open samenwerking met de openbare omroep. Daar is niets mis mee.”

Zoals Karl Vannieuwkerke dat eind vorig jaar al in onze krant deed, haalt ook zijn partner seksisme aan in de berichtgeving rond haar persoon: “Ik was het domme blondje, Karl had mijn naam alleen maar gebruikt om zijn commerciële activiteiten onder te brengen. Excuseer? Ik heb dit bedrijf zelf opgestart en uitgebouwd. Al mijn spaarcenten zitten erin. Maar als jonge, blonde, vrouw ben ik voor bepaalde media blijkbaar een gemakkelijk target als alibi om Karl en de VRT aan te vallen. Dat de Raad voor de Journalistiek zich over de ‘commerciële activiteiten van Karl Vannieuwkerke’ moest buigen, is zelfs lachwekkend. Ja, hij houdt een lezing bij het Davidsfonds, zoals veel journalisten en tv-figuren avonden presenteren. Maar de rest? Dat doe ik.”

Voor de kledinglijn werkt Vereenooghe nu ook samen met het Belgische familiebedrijf JBC. Er is ook ambitie om het merk Vive le Vélo uit te bouwen in Nederland.(red)