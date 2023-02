Supermarkt waar zaterdag inbreker werd doodgestoken opnieuw open

Houthalen-Helchteren

De glazen voordeur is gebarsten en wordt vervangen. Maar voor het overige herinnert niets nog aan het dodelijk incident dat zich zaterdag rond 1.30 uur heeft afgespeeld in de Nil Market in Houthalen. De supermarkt van Hasan Y. opende maandag de deuren nadat medewerkers alles in gereedheid hadden gebracht.

De 48-jarige uitbater werd zaterdag gearresteerd en aangehouden. Hij stak midden in de nacht een inbreker (36) uit Lummen neer nadat de dertiger zijn zaak was binnengedrongen. Hasan Y. was op dat moment nog bezig met de administratie en kreeg daarbij hulp van een van zijn medewerksters. “De uitbater is altijd even vriendelijk. Toen ik hoorde van de feiten die zich hier hebben afgespeeld was het ongeloof groot”, vertelt een klant. De man ging maandagvoormiddag zijn inkopen doen in de Nil Market. “Ik kom hier regelmatig dus waarom niet. Over de feiten weet ik niks. Het onderzoek zal wel meer duidelijkheid brengen”, besluit hij.

In de superette waren meerdere mensen aan het werk, maar de personeelsleden wensten niet te reageren.

ppn/cn