De nieuwe baas van Hof van Cleve staat voor een immense opdracht. In de keuken komt het goed: Floris Van Der Veken is nu al de chef in het driesterrenrestaurant in Kruishoutem. Maar Peter Goossens’ naam is bekender dan dat van zijn restaurant. Hij maakte van zijn Hof van Cleve een instituut en werd zelf de Godfather van de Belgische keuken. Terwijl het in 1987 begon met paling in’t groen en vol-au-vent.