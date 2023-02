Eerste Limburgse Zorgcentrum na Seksueel Geweld geopend: “Elke dag 100 verkrachtingen in ons land”

Genk

Elke dag worden 100 mensen verkracht in ons land. In het eerste Limburgse Zorgcentrum na Seksueel Geweld worden slachtoffers nu medisch en psychologisch opgevangen, wordt bewijs verzameld en kunnen ze meteen klacht indienen. “We willen slachtoffers zo goed mogelijk helpen en veel meer daders bestraffen”, zeggen ministers Vandenbroucke en Van Quickenborne bij de opening in Genk.