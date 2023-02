Vier afhaalpunten voor huisvuilzakken en gft-sticker

Inwoners die gedomicilieerd zijn in Heers hebben recht op een tegoed huisvuilzakken, afhankelijk van de grootte van het gezin. Je kan deze gratis huisvuilzakken nog tot het einde van het jaar afhalen aan de onthaalbalie van het administratief centrum, in AD Delhaize en krantenwinkel Figura in Heers en in Spar Express in Mechelen-Bovelingen. Je kan dan ook meteen je gft-sticker voor 2023 voor de gft-container aankopen. Tot en met 31 maart is de sticker van 2022 nog geldig. Vergeet zeker niet om je elektronische identiteitskaart mee te brengen. (frmi)