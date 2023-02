Belgische vrouw (40) omgekomen bij bizar ongeval op Spaanse snelweg

Bij een vreemd verkeersongeval op een snelweg nabij het Spaanse Alicante is zaterdagnacht een 40-jarige Belgische vrouw om het leven gekomen. Dat melden verschillende Spaanse media.

Een personenwagen reed zaterdagnacht omstreeks 2.45 uur een metalen constructie aan op een parallelweg naast de snelweg AP-7, ter hoogte van Algorfa nabij Alicante. Dat gevaarte stortte vervolgens in op de snelweg.

Drie auto’s kwamen vervolgens frontaal in botsing met de constructie. Daarbij viel één dodelijk slachtoffer: een 40-jarige Belgische vrouw. In dezelfde wagen als de vrouw raakten ook de bestuurder en een minderjarige gewond. In de andere twee wagens vielen nog eens drie gewonden, maar het ging naar verluidt telkens om lichte verwondingen.

De Spaanse autoriteiten hebben het over een 39-jarige man, een 16-jarige tiener, een 30-jarige man, een 34-jarige, en een 43-jarige. Vier slachtoffers werden overgebracht naar het nabijgelegen Torrevieja-ziekenhuis, de vijfde gewonde werd ter plekke behandeld zonder dat een ziekenhuisopname nodig was.

De politie is inmiddels op zoek naar de bestuurder die de constructie aanreed, die vluchtmisdrijf pleegde na de feiten.

© Consorcio Provincial Bomberos Alicante