Een mode-icoon in wording, tot ze gruwelijk aan haar einde kwam: wie was Abby Choi?

De 28-jarige Abby Choi Tin-Fung was volop bezig met haar carrière uit te bouwen in de lifestyle en mode-industrie. Met haar 100.000 volgers op Instagram noemde het Franse modeblad L’Officiel haar deze maand nog “een trendsetter met fans over de hele wereld die haar elke beweging volgen”. Maar wie is Abby Choi die op gruwelijke wijze vermoord werd?