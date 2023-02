Waarom Koen en Vanessa 12,5 jaar na hun wettelijk huwelijk nu plots trouwen voor de kerk

Twee huwelijksaanzoeken, twee ringen, twee trouwkleden… maar wel dezelfde partner. Exact 12,5 jaar nadat Koen Mertens (46) en Vanessa Veyt (45) voor de wet trouwden, stappen ze nu nog eens in het huwelijksbootje. Dit keer voor de kerk. “De eerste keer trouwde Vanessa in het paars, nu gaat ze voor wit”, lacht Koen.

Ze zijn 15 jaar samen en al meer dan 12 jaar getrouwd, maar zaterdag stappen Koen en Vanessa ­opnieuw in het huwelijksbootje. Voor de kerk dit keer. “Op 4 september 2010 trouwden we voor de wet”, vertelt Koen. “Ook toen hielden we een feest en een christelijke ceremonie. Maar om een of andere reden zijn we toen niet voor de kerk getrouwd. Ik weet zelf niet meer goed waarom. Het was wel altijd onze droom om dat nog te doen.”

Die droom wilde het koppel graag waarmaken toen ze tien jaar ­getrouwd waren. Maar dat was in 2020… “En toen gooide een welbekend virus roet in het eten”, vertelt Koen. “Na elf jaar dachten we er opnieuw over na, maar elf is ook maar zo’n stom getal. (lacht) Om onze twaalfde huwelijksverjaardag te vieren, gingen we naar een optreden van The Sham, het bandje dat destijds ook optrad op onze ceremonie. Daar kreeg ik een idee. Op 4 maart is het exact 12,5 jaar geleden dat we getrouwd zijn en net dan heb ik een week vrij. Eerst wilde ik een feestje organiseren, maar toen dacht ik: waarom trouwen we niet gewoon voor de kerk? Mijn vrouw dacht dat ik dat nooit geregeld zou krijgen. Maar kijk, zaterdag trouwen we dus in de kerk van Dilsen.”

Vanessa en Koen met zonen Bram (20) en Guus (10). — © rr

Ziek huwelijksaanzoek

Het is niet zo dat Koen en Vanessa tien jaar na hun wettelijk huwelijk plots bekeerd zijn tot het Christendom. “Nee, het zijn waarden en normen die ik altijd al van thuis meegekregen heb”, vertelt Koen. “Mijn vader is diaken. Hij begeleidde 12 jaar geleden onze ceremonie en zal ons ook trouwen in de kerk zaterdag. Tijdens ons wettelijk huwelijk droeg Vanessa een paars kleed, dit keer gaat ze voor wit, ­zoals ‘het hoort’.” Naast twee trouwkleden voor Vanessa en een nieuw kostuum voor Koen zijn er twaalf jaar na datum ook nieuwe ringen. “Mijn trouwring draag ik eigenlijk niet meer”, zegt Koen. “We hebben intussen ook samen een tattoo laten. Maar voor onze kerkelijke trouw lieten we toch nieuwe ringen maken. Wel iets goedkoper dan de eerste keer.” (lacht)

Koen vroeg Vanessa ook twee keer ten huwelijk. “De eerste keer had ik een ring besteld, maar daar moest ik vrij lang op wachten”, vertelt Koen. “Toen de ring er eindelijk was, kon ik niet wachten om de vraag te stellen. Het enige probleem: Vanessa lag toen ziek op de zetel. Omdat ze zo uit de lucht kwam vallen, heb ik haar wel drie keer moeten vragen of ze wilde trouwen. Maar ze heeft toch ‘ja’ gezegd. Voor ons kerkelijk huwelijk stelde ik de vraag nog eens opnieuw, dit keer toen we met ons tweetjes in de sauna waren.”

Voor de wet trouwde Vanessa in het paars, voor de kerk koos ze voor een wit trouwkleed. — © rr

Kaartlezingen

“Zaterdag zal ik Vanessa ophalen met een grote vrachtwagen, eentje die normaal gebruikt wordt om vrachtwagens te takelen”, vertelt Koen, die bij de takeldienst werkt en zo makkelijk een wagen kan lenen. “Daarna gaan we iets eten met naaste familie, ’s avonds volgt het feest met 110 genodigden. We vieren nu zelfs iets uitgebreider dan 12,5 jaar geleden. Toen hadden we gewoon een frietwagen. Nu voorzien we een barbecue en is er ook iets meer volk uitgenodigd.”

Het koppel leerde elkaar vijftien jaar geleden kennen via de sociale netwerksite Netlog, een soort van voorloper van Facebook. “Maar zegt hield de boot eerst af”, vertelt Koen. “Ik was erachter gekomen dat ze kaartlezingen deed en boekte een afspraak. Zo zagen we elkaar voor het eerst.”