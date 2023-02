Pas getrouwd: Zainab en Geoffry in Genk

Genk

Geoffry Abbruzzese (21) uit Genk, call center agent

Zainab Zanzan (19) uit Liedekerke, call center agent

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Zainab en Geoffry werkten samen in Bulgarije en werden er een koppel. Eenmaal in België gingen ze uit elkaar, maar toen Geoffry later weer aandrong, werden ze opnieuw een koppel. (chpa)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken