Anderhalf uur aanschuiven op E313 richting Antwerpen na ongevallen in Ranst en Wommelgem, slechts één rijstrook open

Na twee ongevallen heeft de E313 richting Antwerpen vanochtend te lijden onder een zware ochtendspits. Zowel in Wommelgem als in Ranst vond een ongeval plaats. Intussen staat er een file van anderhalf uur tussen Grobbendonk en Wommelgem.

Ondertussen is de rijbaan in Wommelgem vrijgemaakt, maar ter hoogte van Parking Ranst zijn nog steeds twee rijstroken en de busstrook versperd. Daardoor is het anderhalf uur aanschuiven van Grobbendonk tot aan Parking Ranst.

Ook op de E34 staat vanaf Oelegem een file van meer dan een halfuur.

Daarom raadt het Vlaams Verkeerscentrum het verkeer aan om vanuit Hasselt richting Gent om te rijden via Brussel (E314 en E40). Ook het verkeer richting Antwerpen kan best via Brussel (E19) rijden.