Het woonzorgcentrum is voorzien op de hoek van het Michielsplein en Grevenbroekstraat, dit langs de Serviceflats De Lier. — © gvb

Hamont-Achel

In Achel komt een nieuw woonzorgcentrum met maximaal 55 bedden, in de omgeving van het Michielsplein, vlak naast de serviceflats. De stad stelt hiervoor via het OCMW gronden ter beschikking. Tijdens een selectieprocedure zal een geschikte kandidaat worden gezocht.