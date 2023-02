Conner Rousseau (Vooruit): “Wij zouden voor stikstofplan van Demir stemmen”

Mocht het voorstel van Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor een stikstofdecreet ter stemming worden voorgelegd, dan zou oppositiepartij Vooruit het goedkeuren. Dat heeft voorzitter Conner Rousseau maandag gezegd bij Radio 1. “Maar je mag de indruk niet doen ontstaan dat wij in de regering zouden stappen, daar is het regeerakkoord veel te slecht voor”, voegde hij er meteen aan toe.

Nu de krokusvakantie erop zit, gaat Vlaams minister-president Jan Jambon opnieuw op zoek naar een stikstofakkoord. Twee weken geleden kon geen akkoord worden bereikt en belegde Jambon ultiem overleg met de voorzitters van regeringspartijen N-VA, CD&V en Open Vld.

Dat de regering er nog niet in geslaagd is overeenstemming te vinden, is voor Vooruit-voorzitter Rousseau onbegrijpelijk. “Als je kijkt naar onderwijs, naar de kinderopvang, naar de zorg, lijkt mij dit maatschappelijk niet het belangrijkste dossier. Als men dit niet opgelost krijgt, is dit het failliet van deze Vlaamse regering, die al geen beste rit gereden heeft”, zei hij in De Ochtend.

Zoals het voorstel van minister Demir nu voorligt, zou Vooruit het mee goedkeuren, zei Rousseau. “Wij stemmen altijd in eer en geweten, en op dit punt zouden wij voor haar plannen stemmen. Ik ben nog niet gecontacteerd, maar wij stemmen altijd waar onze overtuiging ligt. Bruno Tobback (Vlaams Parlementslid voor Vooruit, red.) heeft in de commissie ook altijd gezegd dat dit dossier niet goed aangepakt wordt door de minister-president en de Vlaamse regering, maar de inhoud van dit dossier – volksgezondheid, milieu én goede compensaties voor de boeren – daar zijn wij voor.”

Rousseau merkte meteen op dat de term ‘wisselmeerderheid’ de indruk zou kunnen doen ontstaan dat zijn partij in de regering wil stappen, maar daar kan volgens hem geen sprake van zijn. “Daar is het regeerakkoord veel te slecht voor. Maar laat ons ook eerlijk zijn: zij die zeggen voor de landbouwsector op te komen, helpen die mensen niet altijd. Want als er geen akkoord komt, dreigt er een vergunningenstop te komen waardoor heel de sector stil zal staan. En als je die stilstand wil stoppen, moet je een akkoord durven maken en die mensen perspectief geven op compensaties en op een toekomstig kader.”