Politie zoekt zonder vrijwilligers verder naar Emilia: “Blijf zo veel mogelijk uit de bossen”

Afgelopen weekend speurden honderden vrijwilligers nog de woonwijk van Eisden en het Mechels Bos af, op zoek naar de 75-jarige Emilia Chini. De dementerende vrouw is al sinds vorige woensdag rond 17 uur vermist. Zondag werd in het bos eindelijk een concreet spoor gevonden: een Hush Puppies-pantoffel die Emilia hoogstwaarschijnlijk aanhad toen ze op een onbewaakt moment haar woning in de Damhertstraat verliet. Er werd meteen een speurhond aan het werk gezet, en die vond in de buurt van de pantoffel een zakdoek. Die is vermoedelijk ook van de vermiste vrouw.

Geen vrijwilligers

Maandagochtend kwamen de Cel Vermiste Personen en de politie Lanaken-Maasmechelen samen om opnieuw een plan uit te werken. “In de buurt van de vindplaats van de pantoffel wordt vandaag weer gezocht met een helikopter”, zegt Anja De Schutter van het parket Limburg. “Vanuit de lucht worden aanwijzingen gegeven aan de mensen die op de grond zoeken. Met een speurhond zal ook het traject tussen het huis van mevrouw Chini en de vindplaats van de pantoffel onderzocht worden. In vogelvlucht gaat het over een afstand van 1,5 kilometer.”

Voorlopig zal de politie geen vrijwilligers meer inzetten. “Het is belangrijk dat burgers uit de buurt van het Mechels Bos blijven, zodat de speurhonden hun werk kunnen doen. De helikopter moet ook een vrij overzicht over de omgeving hebben. Als er verschillende mensen rondlopen in het bos, is het moeilijker om iets op te merken.”

Afgelopen weekend hielpen tal van vrijwilligers nog meezoeken naar Emilia. Maandag doet de politie voorlopig geen beroep meer op hen. — © Jos Thomassen

Ook de politie Lanaken-Maasmechelen vraagt burgers op Facebook om voorlopig thuis te blijven. “Bedankt aan alle vrijwilligers die hebben meegezocht. Vanaf nu neemt de lokale politie, samen met de Cel Vermiste Personen, de zoektocht weer volledig over. Wanneer vrijwilligers iets kunnen betekenen, zullen wij een nieuwe oproep doen. Blijf zo veel mogelijk uit het zoekgebied (bossen achter t’ Stationneke) om geen sporen verloren te laten gaan. Ga je toch wandelen? Blijf dan op de wandelpaden en houd zeker honden aan de lijn.”

Giovanni en Beppi Chini gingen maandagochtend wel nog op zoek naar hun zus. Vanaf 8 uur reden ze met de fiets rond het bos, in de hoop toch iets te vinden. “Maar zonder resultaat”, zeggen ze.

Opsporingsbericht

Emilia Chini is 1,62 meter groot en normaal gebouwd. Ze heeft kort grijs haar en draagt een bril met bovenaan een roze randje. Op het moment van haar verdwijning had ze een blauwe jeansbroek, blauwe trui en donkergrijze pantoffels aan. Ze droeg geen jas. Emilia is dementerend en kan verward en gedesoriënteerd overkomen. Wie informatie heeft over haar verdwijning, kan de politie contacteren via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300. jth/siol